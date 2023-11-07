Посилення стійкості енергосистеми: Зеленський затвердив рішення РНБО і роздав доручення

Зокрема, указом президента затверджена низка заходів щодо розвитку альтернативної енергетики, обмеження експорту газу та нарощуванню імпорту з нетрадиційних для країни напрямків тощо.

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки і оборони від 7 листопада щодо посилення стійкості енергетичної системи держави.

Про це свідчить указ №737/2023 на сайті глави держави.

Так, президент своїм указом за твердив рішення РНБО "Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року".

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Указом президента затверджена низка заходів щодо погашення боргів на ринках електроенергії та газу, щодо розвитку та стимулюванню альтернативної енергетики, створення маневрових потужностей для об'єктів енергетики, обмеження експорту газу з держави та нарощуванню імпорту з нетрадиційних для країни напрямків тощо.

Кабінету міністрів доручено протягом місяця:

Вирішити питання погашення боргів за спожиту електроенергію державних та/або комунальних підприємств критичної інфраструктури, бюджетних установ. Йдеться про борги перед постачальником "останньої надії" та постачальниками універсальних послуг.

Реконструювати теплоелектроцентралі "Нафтогаз-Україна" задля створення високоманеврових потужностей;

організувати гарантовані постачання до України вуглеводнів з Каспійського регіону;

запровадити державне стимулювання будівництва об’єктів розподіленої генерації в ОТГ;

збільшити пропускну здатність потужностей газотранспортної системи України, щоб забезпечити імпорт природного газу та накопичити його в підземних сховищах;

забезпечити державну підтримку національних підприємств – виробників енергообладнання та машинобудування;

запровадити мобільну генерацію для забезпечення збільшення маневрових потужностей та покриття аварійної потреби в електропостачанні в окремих енерговузлах та районах.

Кабміну також доручено протягом двох місяців винести на розгляд Верховної Ради законопроєкти:

щодо стимулювання виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних видів палива; щодо запровадження кримінальної відповідальності за несанкціонований відбір газу операторами газорозподільних систем та промисловими споживачами.

Протягом шести місяців Кабмін зобов’язаний:

скасувати значення гранично допустимих викидів на період воєнного стану та протягом двох років після його скасування для великих спалювальних установок та обладнання, що забезпечує резервне енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури;

перенести терміни виконання заходів Нацплану скорочення викидів від великих спалювальних установок;

встановити 2024 року нульовий обсяг квоти експорту газу українського походження;

затвердити план заходів для підтримання термомодернізації будівель;

затвердити план заходів для енергетичної модернізації підприємств-виробників теплової енергії;

затвердити план заходів для енергомодернізації підприємств водопостачання та водовідведення;

затвердити план заходів для розширення державної цільової підтримки національних підприємств-виробників енергообладнання та машинобудування, робота яких спрямована на імпортозаміщення;

забезпечити протягом двох місяців розміщення газових генераторів електроенергії на об’єктах ГТС;

вжити до 31 грудня 2024 року заходів щодо реалізації проєктів виробництва біометану задля підтримки сталого проходження опалювальних сезонів;

Міненергетики повинне протягом шести місяців:

опрацювати питання щодо зменшення обсягів споживання газу на ТЕС і теплоелектроцентралями, визначити заходи стимулювання альтернативних видів палива, мазуту;

вжити заходів щодо зниження взаємної заборгованості на ринку електроенергії;

опрацювати питання погашення боргів з різниці у тарифах та компенсації учасникам ринку газу та ринку електроенергії витрат, пов’язаних із виконанням покладених на них спеціальних обов’язків;

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затвердити перелік типових схем та способів альтернативного (резервного) енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах.

Мінвідновлення доручено:

Протягом місяця розробити та подати на розгляд уряду рішення щодо врегулювання погашення боргів підприємств теплоенергетики за природний газ, які не пов’язані з утворенням заборгованості за природний газ через різницю в тарифах на теплову енергію.

НКРЕКП доручено:

опрацювати питання щодо забезпечення економічних умов для залучення імпорту електроенергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року;

разом з місцевою владою визначити джерела фінансування для обладнання альтернативного (резервного) енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури.

НКРЗІ доручено:

Внести зміни до ліцензійних умов провадження діяльності операторів зв’язку, щоб забезпечити резервним/автономним живленням об’єкти зв’язку, які забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури.

Місцеві адміністрації повинні протягом місяця:

проаналізувати потенціал для максимального збільшення використання та виробництва (видобутку) альтернативних видів палива;

знайти можливості для залучення ресурсів територіальних громад до подолання кризових ситуацій в енергетичній сфері;

забезпечити під’єднання об’єктів критичної інфраструктури до схем резервного енергозабезпечення;

ухвалити програми встановлення автономних систем освітлення пішохідних переходів та енергозабезпечення світлофорів;

оцінити енергетичний потенціал місцевих водних ресурсів для створення об’єктів альтернативної генерації з розподіленою структурою, зокрема ресурсів річок Тиса, Тересва та Дністер.

Нагадаємо, як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, окрім посилення системи ППО, Україна підготувала пасивний захист енергетичних об'єктів від російських атак.

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