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Посилення тиску на РФ та оборонна підтримка України: Зеленський поспілкувався з Макроном телефоном

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Посилення тиску на РФ та оборонна підтримка України: Зеленський поспілкувався з Макроном телефоном

Ілюстративне фото / Фото: Офіс президента України

Президенти обговорили російські провокації на ЗАЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 10 вересня.

"Поінформував його (Макрона - ред.) про нашу активність на фронті, про подальші перспективи. Предметно обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти. Говорили з паном Президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на Росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян РФ", - зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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