Посилення захисту в небі та на морі: Зеленський провів переговори із Сунаком

Український президент висловив подяку британському прем’єру за своєчасну й різнобічну допомогу від Сполученого Королівства.

У п’ятницю, 27 жовтня, президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорили подальшу оборонну співпрацю. Зокрема, йшлося про посилення української системи ППО та подолання загроз “зерновому коридору” в Чорному морі.

Про це повідомили в пресслужбі президента України.

Володимир Зеленський висловив подяку британському прем’єру за своєчасну й різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Також у розмові йшлося про посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.

Зеленський поінформував Сунака про ситуацію в Чорному морі та дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства. За словами глави держави, попри всі загрози "зерновий коридор" продовжить функціонувати.

Співрозмовники обговорили подальшу роботу щодо впровадження страхування цивільних суден.

Український лідер детально розповів про ситуацію на фронті, зокрема про запеклі бої на Донбасі та відчутні втрати ворога.

"Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду", - повідомив Зеленський.

Лідери також поділилися оцінками ситуації на Близькому Сході та погодилися, що припинення ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.

Сторони також скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, Британія разом із партнерами впроваджує План надзвичайної допомоги Україні у зимовий період на загальну суму в 127 млн фунтів стерлінгів (майже 154 млн дол.).

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