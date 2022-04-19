Посівна кампанія в Україні: Шмигаль повідомив про кредити та яку площу вдасться засіяти

Посівна кампанія в Україні: Шмигаль повідомив про кредити та яку площу вдасться засіяти

Прем’єр міністр Денис Шмигаль повідомив, що для проведення посівної кампанії в Україні залучено під 0% кредитів на суму майже 8,3 млрд грн.

Держава вже допомогла близько 3 тис. аграрних підприємств провести посівну.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду 19 квітня.

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Він також повідомив, що станом на 18 квітня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур на контрольованій Україною території складають 14,2 млн га. Це на 2,7 млн га менше, ніж минулого року.

"Тобто фактично ми засіємо цього року понад 80% минулорічних площ ярими культурами", – зазначив прем’єр-міністр.

Зазначимо, що за даними ООН, через війну в Україні понад 30% сільськогосподарських полів не будуть придатними для посіву зернових цьогоріч. Основні причини – активні бойові дії, велика кількість мін та інших боєприпасів, залишених на полях.

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