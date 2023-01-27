Посла Угорщини викликали до МЗС через зневажливе висловлювання Орбана на адресу України

Під час спілкування із журналістами угорський прем’єр порівняв Україну із Афганістаном і назвав її «нічийною землею».

Через зневажливе висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України посла Угорщини викликали до Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

Ніколенко уточнив, що, згідно із повідомленнями у ЗМІ, під час спілкування із журналістами прем’єр-міністр Угорщини порівняв Україну із "Афганістаном" і назвав її "нічийною землею".

"Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - зазначає він.

Ніколенко повідомив, що до МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. "Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Орбан звинуватив Європу у втручанні у війну в Україні.

Орбан підтримав Росію, а США продовжують тиснути на Європу, щоб та постачала зброю Україні

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