Посланець Трампа таємно зустрівся з Путіним у Москві: гучні подробиці

Посланець Трампа зустрівся з Путіним у Москві! Такою заявою шокували західні ЗМІ. А перед цим у Мережі ходили чутки про те, що до Москви прибув літак із Вашингтона. І йшлося навіть про те, що Росія та Штати ведуть таємні переговори.

Про це розповіла в ексклюзиві TSN.UA Людмила Труфин.

Політ спецпосланця Трампа до Москви

Схоже, Росія та Сполучені Штати Америки активно налагоджують роботу. Днями спецпосланець президента Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф літав до Росії. І це було для того, щоб звільнити затриманого американського вчителя Марка Фогеля. Це давня історія, яка бере свій початок ще у 2021 році. Якщо коротко - громадянин США багато років працював вчителем історії у закритій англо-американській школі у Москві. Однак, 4 роки тому в аеропорту Шереметьєво у нього виявили нібито близько 17 грамів канабісу.

Чоловік пояснював, що використовував його з медичних причин. Втім Фогеля звинуватили у контрабанді наркотиків та засудили до 14 років ув’язнення у колонії суворого режиму. Але його випустили набагато раніше. Радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц у коментарі CNN заявив про успішний обмін з російською стороною, назвавши його "проявом доброї волі" та, увага, кроком до завершення війни проти України.

Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який слугує проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні

Посланець Трампа зустрічався з Путіним

Виникає питання - яке відношення має звільнення Фогеля до закінчення війни в Україні? Ймовірну відповідь на це питання оприлюднив телеведучий Fox News Шон Ханніті, його слова передає The Washington Post. Він заявив, що посланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, швидше за все, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви для звільнення американського вчителя Марка Фогеля. Крім того, він вів переговори з представниками Саудівської Аравії та Катару. За словами ведучого, посланець Трампа говорив з Путіним у Москві майже 3,5 години. Про що говорили політики невідомо. У Білому домі інформацію про можливі переговори не прокоментували.

Літак з Вашингтона – у Москві

Примітно, що перед цим повідомлялося про те, що 11 лютого до Москви прибув літак із Вашингтона, на борту якого міг перебувати радник Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф. Проте, як зазначили у "Росавіації", це був разовий технічний рейс.

У Путіна заявили про "контакти Росії та США"

Однак, водночас у Путіна визнали – контакти між Москвою і Вашингтоном стали інтенсивнішими. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу 11 лютого. Цитую: "Контакти Росії та США здійснюються певними каналами. Вони інтенсифікувалися", - висловився прессекретар "фюрера". Водночас за словами Пєскова, нібито Кремль не мав інформації про приліт до Москви Стіва Віткоффа, якого називають позаштатним радником Дональда Трампа, а тому "жодних контактів не планується".

Трамп відправить в Україну міністра фінансів

Попри це, в Мережі не вщухає дискусія про те, що саме Сполучені Штати зможуть вплинути на Росію і закінчити війну в Україні. Зокрема, нещодавно Трамп вкотре заявив, що все повинно завершитися найближчим часом.

Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента до України для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна закінчитися найближчим часом – занадто багато смертей і руйнувань.

США сподіваються на мирну угоду

Своєю чергою міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що президент США Дональд Трамп досі має намір швидко закінчити війну в Україні. Гегсет зазначив, що сподівається на швидке укладення мирної угоди в Україні, яку зобов'язався укласти Трамп, а також цитую: "переглянути, змусити, позиціювати й заохочувати те, що ми побачимо завтра в Україні та під час засідання Української контактної групи і на міністерському засіданні НАТО.

За словами Піта Гегсета, США спостережливо складають план і визначають пріоритети. Америка з розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу"

Переговори не допоможуть

Серія невеликих, поступових угод з Росією — це дійсно шлях до мирних переговорів. Але вони не приведуть до завершення війни в Україні через упертість очільника Кремля Володимира Путіна. Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy. Автори вважають, що повномасштабна війна в Україні, яка триває майже три роки, попри величезні втрати з обох сторін, не закінчиться успішними мирними переговорами. Зокрема, вони навряд чи приведуть до повного завершення бойових дій. 2014 року партнери України розраховували на те, що війни з Росією вдасться уникнути, про що свідчать сумнозвісні "Мінські угоди". Вони призвели до того, що Путін вирішив вторгнутися в Україну 2022 року.

Росія залишається політично стабільною і військово-запеклою, попри ознаки економічних труднощів і військової втоми.

Через це президент США Дональд Трамп, який обіцяв якомога швидше закінчити війну в Україні, стикається з цілою низкою проблем. Одна з них полягає в тому, що Київ не обов'язково виконуватиме його накази, оскільки в України є свої Збройні сили, своя оборонна промисловість і допомога європейських країн. Проте головною перешкодою на шляху до успішних переговорів є сама Росія, вважають у виданні.

Путіну вдалося затягнути війну довше, ніж хтось очікував. Той факт, що РФ вдалося вижити за таких обставин, переконав його в тому, що вторгнення в Україну має сенс. Там зазначили, що американським перемовниками варто врахувати, що рішення Путіна вторгнутися в Україну у 2022 році все ж послабило Росію. Це визнає і російська еліта.

Путіну не вдасться завоювати Україну. Вона все ще контролює близько 80% своєї території, попри те, що РФ продовжує захоплювати українські землі. Україна ослабла через війну, але у неї немає жодних причин і бажання здаватися, підкреслили у виданні. Українським політичним і соціальним структурам вдалося витримати неймовірний тиск"

Як йдеться у матеріалі, жодні переговори не змусять Путіна відмовитися від своїх цілей із захоплення України. Тому, заявляють в Foreign Policy, переговори повинні мати скромнішу мету — знизити інтенсивність бойових дій. Для цього США потрібно чинити тиск на Росію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 лютого до Москви прибув літак із Вашингтона, на борту якого, ймовірно, був радник Трампа Стів Віткофф.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОВОРИЛИ 3 години: ПОСЛАНЕЦЬ ТРАМПА ТАЄМНО ЗУСТРІВСЯ З ПУТІНИМ!

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