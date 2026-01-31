Посланець Путіна прибув до США: Дмитрієв опублікував "голуба миру"

Посланець Путіна Кирило Дмитрієв / © Associated Press

У Маямі стартує черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном. У суботу, 31 січня, міжнародна відеоагенція Viory оприлюднила ексклюзивні кадри прибуття російського перемовника Кирила Дмитрієва на місце зустрічі.

На відео видно, як Дмитрієв у супроводі охорони виходить з будівлі у Маямі і сідає у чорний позашляховик. Посланець Путіна виглядає серйозним та зосередженим перед початком перемовин.

Сигнали у соцмережах

Ще до появи відео сам Дмитрієв недвозначно натякнув на мету свого візиту. У соцмережі X він опублікував карту польоту, що демонструє заходження літака на приземлення над узбережжям Флориди.

Пост він залишив без слів, додавши лише емодзі «голуба миру» з гілкою оливи, ймовірно, з натяком на миротворчий характер місії.

Що відомо про переговори

Нагадаємо, ще напередодні стало відомо, що представник Путіна летить до Маямі. За даними джерел, зустрічі у штаті Флорида мають робочий характер.

Кирило Дмитрієв, вважається ключовим комунікатором Путіна із Вашингтоном. Очікується, що його співрозмовниками стануть довірені особи Дональда Трампа, хоча офіційний порядок денний наразі не розголошується.