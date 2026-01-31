- Дата публікації
Посланець Путіна прибув до США: Дмитрієв опублікував "голуба миру"
Спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв вже перебуває у Сполучених Штатах.
У Маямі стартує черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном. У суботу, 31 січня, міжнародна відеоагенція Viory оприлюднила ексклюзивні кадри прибуття російського перемовника Кирила Дмитрієва на місце зустрічі.
На відео видно, як Дмитрієв у супроводі охорони виходить з будівлі у Маямі і сідає у чорний позашляховик. Посланець Путіна виглядає серйозним та зосередженим перед початком перемовин.
Сигнали у соцмережах
Ще до появи відео сам Дмитрієв недвозначно натякнув на мету свого візиту. У соцмережі X він опублікував карту польоту, що демонструє заходження літака на приземлення над узбережжям Флориди.
Пост він залишив без слів, додавши лише емодзі «голуба миру» з гілкою оливи, ймовірно, з натяком на миротворчий характер місії.
Що відомо про переговори
Нагадаємо, ще напередодні стало відомо, що представник Путіна летить до Маямі. За даними джерел, зустрічі у штаті Флорида мають робочий характер.
Кирило Дмитрієв, вважається ключовим комунікатором Путіна із Вашингтоном. Очікується, що його співрозмовниками стануть довірені особи Дональда Трампа, хоча офіційний порядок денний наразі не розголошується.