Посланець Путіна у США намагається "загасити пожежу" – Безсмертний

Кирило Дмитрієв у президента РФ Володимира Путіна / © Associated Press

Реклама

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона після запроваджених санкцій США, намагається «загасити пожежу», викликану несподіваним рішенням адміністрації Трампа.

На цьому наголосив український політик і дипломат Роман Безсмертний в коментарі телеканалу «Київ24».

При цьому він наголосив, що ні ті слова, які говорить Дмитрієв в інтерв’ю американським телеканалам, ні люди, з якими він зустрічається, абсолютно не впливають на цей процес.

Реклама

«Ті побрехеньки, які він поширює, розказуючи про те, що США, Росія і Україна вже майже домовились, перекручуючи слова українського президента, європейських союзників України, все це робить очевидним, що Дмитрієва відправили для того, щоби гальмувати реальне введення санкцій проти „Лукойла“ і „Роснефті“, і домогтися як можна швидшого побачення в Будапешті [президентів Путіна і Трампа]», — пояснив мету посланця Кремля Роман Безсмертний.

Український політик додав, що висловлене під час перебування у США твердження Дмитрієва про необхідність усунути «першопричини конфлікту» свідчить, що в позиції Кремля нічого не міняється.

Нагадаємо, посланець російського президента Кирило Дмитрієв заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який її діалог Кремля з американською стороною. Він також стверджував, що що вирішення українського конфлікту можливе лише при викоріненні причин цього конфлікту», а а всі спроби економічного тиску на Москву, як казав російський президент Володимир Путін, «просто безглузді».

У відповідь міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що посланець Путіна поширює кремлівську пропаганду, коли стверджує, нібито Росія не відчує негативного впливу на економіку від запроваджених нещодавно американських санкцій проти нафтових гігантів держави-агресорки.