Посланець Путіна у США назвав "винуватців" затримки переговорів щодо України

Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона, намагається переконати американців продовжити діалог з Кремлем. Провину за зрив переговорів щодо України посланець російського президента намагається перекласти на Європу.

Заяви Дмитрієва після прибуття до США цитують російські пропагандисти.

«Ми бачимо дуже велику кількість спроб з боку європейських колег, з боку Британії зірвати будь-який прямий діалог Росії та США, будь-який прямий діалог президента Путіна та президента Трампа», — заявив Дмитрієв.

Також посланець Путіна повторив сьогоднішню тезу речника господаря Кремля Дмитра Пєскова, що саме Україна затягує переговори.

«Україна не хоче вирішувати ті проблеми, ті питання, які необхідно вирішувати. І тому також ми до наших американських колег доноситимемо, що Україна, на жаль, зриває той діалог, який необхідний, і зриває, знову-таки, на прохання британців, на прохання європейців, які хочуть продовження конфлікту», — говорив він.

Дмитрієв додав, що під час зустрічі з американськими чиновниками доноситиме позицію Путіна про необхідність поважати «національні інтереси Росії», а санкції, які він назвав «недружніми заходами», нібито ніяк не вплинуть на економіку Росії.

При цьому він не розкрив, з ким саме із американців зустрічатиметься.

Раніше видання Axios повідомило, що в суботу, 25 жовтня, Дмитрієв зустрінеться зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом, який, щоправда, більше не очолює американську делегацію на переговорах з Росією.

Нагадаємо, очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», — пояснив американський лідер.

Як повідомив Reuters високопоставлений представник Білого дому, Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа — припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.