Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України

Посланець президента РФ Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона після запроваджених санкцій США, заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який її діалог Кремля з американською стороною.

Заяву російського переговорника цитує «Интерфакс».

«Ми бачимо титанічні спроби зірвати будь-який діалог Росії та США, внести дуже багато дезінформації», — сказав Дмитрієв.

За його словами, нібито відбуваються спроби заблокувати донесення інформації щодо позиції Кремля до керівництва США.

«Зокрема, ми підтверджуємо, що вирішення українського конфлікту можливе лише при викоріненні причин цього конфлікту», — зазначив посланець Путіна.

Дмитрієв не уточнив, з ким саме він проводить свої переговори, зазначивши лише, що вони відбуваються «у дуже серйозному тоні, у дуже серйозний час».

«Ми налаштовані на конструктивний діалог і на чітке донесення позиції Росії щодо багатьох пунктів. Так, Росія хоче мирного рішення, але безумовно поваги до всіх інтересів Росії», — наголосив він.

При цьому представник Кремля запевняє американців, що економічна ситуація в Росії стабільна, російський рубль нібито зміцнюється щодо долара, а всі спроби тиснути на Москву, як казав російський президент Володимир Путін, «просто безглузді».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на початку цього тижня повідомив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», — пояснив американський лідер.

Як повідомив Reuters високопоставлений представник Білого дому, Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа — припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.