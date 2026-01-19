Переговори про мир: Путін відправив свого посланця до Давоса

Дмитрієв / © Getty Images

Спеціальний посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос. Там він проведе зустрічі з членами американської делегації на полях Всесвітнього економічного форуму.

Про це повідомили агентству Reuters два джерела, обізнані з візитом, на умовах анонімності.

Що відомо

Головний переговірник України Рустем Умеров заявив у неділю, що переговори з офіційними особами США щодо врегулювання майже чотирирічної війни з Росією продовжаться на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) цього тижня.

Трамп особисто відвідає цьогорічну щорічну зустріч, після того як минулого року звернувся до зібрання через відеозв'язок. Його супроводжуватиме велика делегація США.

Кремль заявив, що готується прийняти посланця Трампа в США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера в Москві для мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначені.

Дмитрієв відвідав США у грудні та провів два дні переговорів з Віткоффом та Кушнером. Після повернення з поїздки він провів брифінг для Путіна.

Пізніше Віткофф і Кушнер зустрілися з офіційними особами України та Європи, а потім окремо з українською делегацією на чолі з Умеровим. Віткофф назвав переговори «продуктивними та конструктивними».

Трамп і Путін обговорили війну в Україні під час телефонної розмови 29 грудня, яку Білий дім назвав «позитивною».

В інтерв'ю агентству Reuters 14 січня Трамп заявив, що Україна, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду, що різко контрастує із заявою європейських лідерів.

Раніше у Путіна поглузували з Європу через заяву Трампа про додаткові мита. Так, Дмитрієв грубо вказав на можливі наслідки президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

«Шановна Урсуло „Пфайзер“ фон дер Ляєн, не провокуйте татка! Заберіть назад 13 солдатів, відправлених до Гренландії. Ви можете отримати додатковий тариф 1% за кожного відправленого солдата», — написав він.