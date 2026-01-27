Посланець Путіна зробив зухвалу заяву про «шлях до миру» в Україні

Володимир Путін і Кирило Дмитрієв. / © Associated Press

Спеціальний посланець «фюрера» РФ Кирило Дмитрієв зухвало заявив, що вихід України з Донбасу — ключ до досягнення мирної угоди.

Про це він написав у своїй соцмережі.

«Виведення військ з Донбасу — це шлях до миру для України», — зухвало написав він, додавши до свого допису зображення голуба.

Зауважимо, що допис Дмитрієва став відповіддю на публікацію кореспондента Financial Times Крістофера Міллера. У статті йшлося про те, що нібито США натякнули Україні, що гарантії безпеки «залежать від згоди Києва на виведення військ з Донбасу».

Допис Дмитрієва у Мережі Х.

FT про вимоги США щодо Донбасу

Financial Times з посиланням на вісім джерел повідомило, що нібито адміністрація президента США Дональда Трампа дала зрозуміти Україні, що гарантії безпеки залежать від того, чи погодиться Київ на миру угоду. Втім, вона, ймовірно, вимагатиме передавання Донбасу Російській Федерації.

Водночас в обмін на виведення військ з Донбасу Вашингтон може запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії «мирного часу». За даними видання, Київ вимагає стійкого підтвердження гарантій, перш ніж поступитися територією.

У Білому домі відреагували на статтю FT і заявили, що не підтверджують інформацію, поширену медіа. Мовляв, США лише допомагають сторонам дійти згоди.

«Це абсолютно неправда — єдина роль США в мирному процесі полягає в тому, щоб звести обидві сторони для укладення угоди», — наголосила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.