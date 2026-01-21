Посланець Трампа фактично став на бік РФ і виправдав удари по Києву: деталі

Стів Віткофф / © Associated Press

Спеціальний посланець США Стів Віткофф відмовився засудити удари РФ по цивільній інфраструктурі України, зокрема, Києва, а натомість наполягає, мовляв, Кремль хоче миру.

Про це він заявив у коментарі Bloomberg TV.

Він вкотре висловив думку, начебто «фюрер» РФ Володимир Путін хоче мирної угоди — хоч не виявляє жодних ознак цього.

Під час розмови Віткофф відмовився засудити атаки російської армії на українську інфраструктуру, після яких який частина Києва залишилася без води, опалення та електроенергії в той час, коли на вулиці холод і морози.

«Вони воюють, вони стріляють один в одного», — сказав американський посадовець.

Удар по Києву 20 січня

Вночі 20 січня армія РФ ракетами і дронами атакувала енергетику Києва. Це призвело до того, що пів столиці залишилася без опалення. Через обстріли майже повністю зникла вода на Лівому березі.

Спочатку було відомо, що після обстрілу тепла не мали майже 6 тис. будинків, а на вечір до понад 1600 житлових будинків комунальники подали тепло. Однак без опалення залишаються чотири тисячі будинків. Також вдалося повернути водопостачання.

Наразі Київ переважно живе за аварійними графіками відключень світла. Експерт Станіслав Ігнатьєв каже, це приводять до того, що сумарно у столиці до 20 год. на добу мешканці не мають стабільного електропостачання.

