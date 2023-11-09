Послання у пляшці зі США припливло океаном до Франції через 26 років: хто його написав

Француз, який прибирав сміття на пляжі, знайшов пляшку з посланням.

Про це пише upi.com.

71-річний Юбер Еріо зазвичай проводить ранок на риболовлі та прибиранні сміття на пляжі в Ле-Сабль-д'Олонн, Вандея. 11 серпня він наткнувся на дивовижну знахідку.

Діставши записку чоловік виявив, що її автором був п'ятикласник із Массачусетсу. Бенджамін Лайонс написав це послання в рамках завдання для класу вчителя з природничих наук Фредеріка Дж. Гемміли в школі Сендвіч Форестдейл у жовтні 1997 року. Пляшка плавала у морі 26 років.

Повідомлення, написані класом, були поміщені в пляшки та скинуті в океан капітаном човна, який був другом Гемміли.

Керол Аршамбо, вчителька природознавства у 6-му класі цього округу, розповіла, що за минулі роки було знайдено й інші послання у пляшках із класу Гемміли, зокрема одне у Гренландії.

Нагадаємо, в Австралії пара виявила послання у пляшці на пляжі, але жахнулася від написаного. Закохані показали відео, що там було.

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