Посланці Трампа приїхали на розмову з Путіним: у Кремлі назвали теми

Володимир Путін, Стів Віткофф, Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер 12 листопада прибули до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Сторони обговорять питання мирного врегулювання в Україні.

Про це заявив помічник президента РФ Юрія Ушаков, якого цитують російські медіа.

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Віткофф і Кушнер сьогодні проведуть зустріч із Путіним у Кремлі. Переговори відбудуться після другого раунду контактів в Абу-Дабі.

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За словами Ушакова, під час зустрічі сторони порушать питання, пов’язані з пошуком шляхів завершення війни в Україні.

«Ми обговорюватимемо сьогодні різні питання, що йдуть до потужної регулярної кризи навколо України. Усі питання, пов’язані із досягненням мирного врегулювання«, — сказав помічник Путіна.

Він також заявив журналістам, що європейські країни наразі не визначилися з представником, який вестиме переговори щодо врегулювання війни. За словами Ушакова, рішення про те, з ким саме європейці підтримуватимуть контакти, поки не ухвалене.

Після зустрічі з Путіним спецпосланці американського лідера планують вирушити до Дубліна, де проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Тристоронні переговори в Абу-Дабі — який результат

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд мирних переговорів за участю України, Росії, США та європейських партнерів. Головним конкретним результатом зустрічі стала домовленість про новий масштабний обмін полоненими (орієнтовно «1000 на 1000» або «1500 на 1500»), деталі якого оголосять згодом.

Перемовини видалися складними через жорсткі вимоги російської сторони. Москва відкинула заклики до негайного припинення вогню та пропозиції Києва щодо енергетичного і чорноморського перемир’я, продовжила вимагати нової архітектури безпеки в Європі та висувати територіальні претензії. Українська делегація тримає деталі обговорень у таємниці, але її член Давид Арахамія зазначив, що є шанс знайти рішення до Нового року.

Віткофф і Кушнер повідомили про значний прогрес щодо гарантій безпеки для України та анонсували на 12 листопада свою зустріч із Путіним для обговорення підсумків зустрічей в ОАЕ, після чого мають намір зустрітися з Зеленським.

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