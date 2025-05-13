- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
Посланці Трампа вирушають до Туреччини: готуються переговори щодо припинення війни в Україні — Reuters
Очікується, що посланці матимуть зустрічі з представниками обох сторін.
Старші радники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Кіт Келлог — вже цього четверга прибудуть до Стамбула для участі в можливих переговорах про припинення війни Росії проти України.
Про це повідомили три джерела, знайомі з планами, передає Reuters.
Келлог та Віткофф на даний момент планують обмежитися спостереженням за переговорами між РФ та Україною у Стамбулі.
Раніше президент України Володимир Зеленський запросив Путіна на прямі переговори у Стамбулі, які мають відбутись 15 травня. Сторона РФ наразі публічно не підтвердила участі першої особи або інших представників вищого політичного керівництва.