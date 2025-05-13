ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Посланці Трампа вирушають до Туреччини: готуються переговори щодо припинення війни в Україні — Reuters

Очікується, що посланці матимуть зустрічі з представниками обох сторін.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Стів Віткофф з Володимиром Путіним

Стів Віткофф з Володимиром Путіним. / © Associated Press

Старші радники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Кіт Келлог — вже цього четверга прибудуть до Стамбула для участі в можливих переговорах про припинення війни Росії проти України.

Про це повідомили три джерела, знайомі з планами, передає Reuters.

Келлог та Віткофф на даний момент планують обмежитися спостереженням за переговорами між РФ та Україною у Стамбулі.

Раніше президент України Володимир Зеленський запросив Путіна на прямі переговори у Стамбулі, які мають відбутись 15 травня. Сторона РФ наразі публічно не підтвердила участі першої особи або інших представників вищого політичного керівництва.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie