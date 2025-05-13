Посланці Трампа вирушають до Туреччини: готуються переговори щодо припинення війни в Україні — Reuters

Стів Віткофф з Володимиром Путіним. / © Associated Press

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Старші радники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Кіт Келлог — вже цього четверга прибудуть до Стамбула для участі в можливих переговорах про припинення війни Росії проти України.

Про це повідомили три джерела, знайомі з планами, передає Reuters.

Келлог та Віткофф на даний момент планують обмежитися спостереженням за переговорами між РФ та Україною у Стамбулі.

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Раніше президент України Володимир Зеленський запросив Путіна на прямі переговори у Стамбулі, які мають відбутись 15 травня. Сторона РФ наразі публічно не підтвердила участі першої особи або інших представників вищого політичного керівництва.