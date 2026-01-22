ТСН у соціальних мережах

Посланці Трампа їдуть на зустріч з Путіним: у Кремлі заінтригували заявою

Путін зустрінеться з Віткоффом та Кушнером сьогодні увечері.

Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Спецпосланці американського президента Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибудуть до Москви сьогодні, 22 січня, увечері.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Втім, з його слів, Кремль не коментуватиме стадію переговорів із США — «тим більше напередодні приїзду Віткоффа та його зустрічі з Путіним».

«Не хочемо давати коментарі на якій стадії переговори”, - зухвало висловився він.

Пєсков зауважив, що Москва високо оцінює зусилля американського лідера Дональда Трампа та його команди щодо врегулювання ситуації в Україні.

Візит Віткоффа до Москви

Днями стало відомо, що спецпосланці Дональда Трампа везуть до Кремля проєкт мирної угоди. У Москві американські посадовці мають обговорити з Путіним 20-пунктний план щодо припинення війни, який «готовий на понад 90%».

Напередодні візиту до РФ Віткофф анонсував наступний раунд переговорів про мир. Відбудеться він в Абу-Дабі - після зустрічей у Москві.

Він також висловив думку про те, що що наразі переговорний процес виходить на фінальний етап. Переговорним командам, каже Віткофф, вдалося досягти суттєвого прогресу, і вирішення конфлікту вже близько.

