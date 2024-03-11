"Посли не роблять політику": Клімкін прокоментував призначення Залужного на нову посаду

Президент Володимир Зеленський 7 березня погодив кандидатуру ексголовнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Колишній очільник МЗС (2014-2019 рр.) Павло Клімкін пояснив, чим займаються українські посли в інших країнах.

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"У сучасному світі освіта – це безперервний процес. Хто не вчиться, тому кажуть "до побачення". Колись послам давали інструкції, вантажили подарунки, після чого вони писали депеші, що називалося дипломатичною поштою. Зараз посли втратили свою попередню роль і я вважаю, що це добре", – сказав Клімкін.

Павло Клімкін зазначив, що нині посли "не роблять політику" і зараз не можна працювати так, як це було 50 років тому.

"Політика робиться у столицях, громадянським суспільством, бізнесом", - заявив ексміністр.

Дипломат наголосив, що посли мають збирати всю інформацію про те, що відбувається у країні перебування.

"Пропускати через себе раціонально, частково емоційно, маємо будувати зв'язки на перспективу, бути здатними підтримувати контакт, а головне — говорити з країною мовою, яка їй зрозуміла. Це дуже складно. Більшість наших послів сьогодні цього не можуть, хоча у нас є класні посли", – резюмував Павло Клімкін.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба прокоментував призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії.

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