Посли Німеччини та Франції відвідали МЗС України: для чого їх викликали

Посли Німеччини та Франції відвідали МЗС України: для чого їх викликали

Іноземні дипломати підтвердили, що Німеччина і Франція є "незмінним друзями України".

Посли Німеччини та Франції відвідали Міністерство закордонних справ України. Їх викликали у міністерство для пояснення ініціативи лідерів Франції та Німеччини щодо проведення саміту ЄС та Росії.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання мінських домовленостей", - розповіли в МЗС.

Іноземні дипломати у відповідь підтвердили, що Німеччина і Франція є "незмінним друзями України", а також продовжують докладати зусиль для урегулювання конфлікту на Донбасі.

"Сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням", - додали в МЗС.

Раніше Меркель виступила з пропозицією запросити президента РФ Володимира Путіна на зустріч з лідерами країн ЄС. Також вона закликала ЄС створити формат для перемовин з Путіним. Іншого способу вирішити конфлікти канцлерка не бачить.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав пропозицію Меркель і заявив, що країнам-членам ЄС необхідний діалог з Росією. За його словами, такий діалог має бути "вимогливим" і потрібен він для "стабільності європейського континенту".

Проте лідери Євросоюзу відкинули пропозицію Меркель зустрітися з Путіним: саміту ЄС з Росією не буде.

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