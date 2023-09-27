Посли шести країн НАТО офіційно почали свою роботу в Києві (фото)

У середу, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії та Канади, а також голови представництва Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

Церемонія прийняття вірчих грамот традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська". Це стало останнім формальним кроком для початку роботи послів шести країн НАТО в Україні.

Зокрема, Зеленський прийняв вірчі грамоти в нової посла Естонії Аннелі Кольк, Словенії – Матеї Превольшек, Канади – Наталки Цмоць, Угорщини – Онтала Гейзера, Франції – Гаеля Вейсьєера, Британії – Мартіна Гарріса, а також голови представництва Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової.

Усі вони вже деякий час перебувають у Києві.

Під час зустрічі з послом Франції було обговорено започаткування перемовин щодо укладення між Україною та Францією двосторонньої угоди про безпекові гарантії на базі Спільної декларації “Групи семи” про підтримку нашої країни, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

Посол Франції Гаель Вейсьєер / Фото: Сайт президента України

Посол Британії Мартін Гарріс наголосив, що радий повернутися працювати до Києва, де у 2003–2008 роках він був заступником глави місії у британському посольстві.

Посол Британії Мартін Гарріс / Фото: Сайт президента України

З послом Канади Наталкою Цмоць було обговорено домовленості, досягнуті під час нещодавнього візиту президента України до Канади, який укотре підтвердив особливе партнерство між двома країнами.

Посол Канади Наталка Цмоць / Фото: Сайт президента України

Під час зустрічі з послом Естонської Республіки Зеленський подякував Естонії за непохитну й предметну підтримку України під час повномасштабної російської агресії.

Посол Естонії Аннеля Кольк / Фото: Сайт президента України

У розмові з послом Словенії український лідер висловив подяку цій країні насамперед за 10 пакетів оборонної підтримки, а також гуманітарну допомогу, надану з початку широкомасштабної російської агресії.

Посол Словенії Матеї Превольшек / Фото: Сайт президента України

Під час зустрічі з послом Угорщини Онталом Гейзером Володимир Зеленський висловив сподівання на участь угорського керівництва в другому Міжнародному саміті щодо продовольчої безпеки. Глава держави окремо порушив тему експорту української аграрної продукції. Було наголошено на необхідності досягнення взаємоприйнятного рішення за результатами переговорів профільних відомств двох країн.

Посол Угорщини Онтал Гейзер / Фото: Сайт президента України

Вітаючи з призначенням нового голову представництва ЄС в Україні Катаріну Матернову, президент зазначив, що євроінтеграція є одним із ключових пріоритетів для нашої країни, дуже важливим для всього українського суспільства – і для цивільних, і для військових.

Голова представництва Європейського Союзу Катаріна Матернова / Фото: Сайт президента України

“Ми маємо виклик, але дуже приємний для нас – почати переговори щодо майбутнього членства в ЄС”, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, новим послом Великої Британії в Україні призначено Мартіна Гарріса. Британський дипломат є онуком Невіла Чемберлена, прем'єр-міністра Великої Британії у 1937-1940 роках, який оголосив війну Гітлеру.

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