Посли ЄС погодили потужний пакет санкцій проти Росії

Зокрема, цей пакет максимізує вплив санкцій, що вже існують, шляхом усунення лазівок.

Посли країн-членів Євросоюзу погодили 20 червня 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.

Про це повідомляється на Х-сторінці головування Бельгії в Раді ЄС 2024.

"Посли ЄС щойно погодили потужний і значний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", – йдеться в заяві.

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Наголошується, що цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив санкцій, що вже існують, шляхом усунення лазівок.

Нагадаємо, раніше Німеччина блокувала новий пакет санкцій проти Росії через товари подвійного призначення.

Це заперечував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він пояснював, що позиція Берліна полягає в тому, що обмежувальні заходи ЄС не повинні заважати діяльності німецьких компаній.

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