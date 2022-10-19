Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за участь у російській війні в Україні — ЗМІ

ЄС запроваджує санкції проти Ірану. Офіційно про це мають оголосити завтра, 20 жовтня.

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили санкції проти Ірану за його участь у російській війні в Україні. Офіційно обмеження мають затвердити у четвер, 20 жовтня.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Санкції було схвалено щодо трьох осіб та компанії-виробника дронів", — повідомив неназваний європейський дипломат.

Наразі відомо, що під санкції потрапила, зокрема, компанія Shahed Aviation Industries, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА.

"Секретну серію дронів було поставлено Російській Федерації, її використовують в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної за анексію Криму та дестабілізацію України", — йдеться у документі.

Крім того, під європейські санкції потрапили начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському Міністерстві оборони.

Іранські дрони на озброєнні Росії

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Втім, сам Іран вперто це заперечує. Однак у США звинувачують країну у брехні.

Крім того, з'явилася інформація про те, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Тим часом в Ірані заявляють, що постачання до агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе "Shahed-136", нібито не відповідає дійсності. Мовляв, такі заяви "засновані на хибній інформації та упереджених припущеннях".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

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