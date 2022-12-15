Посли ЄС знову не змогли домовитись про 9 пакет санкцій проти Росії

Новий раунд переговорів відбудеться 15 грудня
Посли країн Європейського союзу знову не змогли погодити девʼятий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України.
Про це у себе в Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.
Він зазначив, що основною проблемою під час переговорів стало питання обмежень на поставки російських добрив.
"Продовжуються переговори про дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії. Посли ЄС, як і раніше, зациклені на питанні добрив", - написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США запровадять санкції проти “нікельного короля” Росії та одного з найбагатших людей планети.
Крім того, ми раніше інформували, що Велика Британія запровадила нові санкції, зокрема і проти посадовців Росії та Ірану.
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