Посли ЄС знову не змогли домовитись про 9 пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського союзу знову не змогли погодити девʼятий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Про це у себе в Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

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Він зазначив, що основною проблемою під час переговорів стало питання обмежень на поставки російських добрив.

"Продовжуються переговори про дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії. Посли ЄС, як і раніше, зациклені на питанні добрив", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США запровадять санкції проти “нікельного короля” Росії та одного з найбагатших людей планети.

Крім того, ми раніше інформували, що Велика Британія запровадила нові санкції, зокрема і проти посадовців Росії та Ірану.

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