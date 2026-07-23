Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії: перші подробиці

Євросоюз і Росія / © ТСН.ua

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Посли Євросоюзу 23 липня погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Греція погодилася на компромісну версію пакета обмежень.

Про це повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на європейського посадовця та «Європейська правда».

Після погодження євродипломатами нового санкційного пакету ще триває завершення технічної роботи.

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«Комітет постійних представників ЄС (Coreper) зібрався на позачергове засідання о 8:30 ранку в четвер та досяг політичної згоди щодо 21-го пакета санкцій. Було вирішено затвердити його сьогодні після обіду за письмовою процедурою», — повідомив співрозмовник «ЄвроПравди».

За словами джерела, Греція погодилася на компромісну версію санкційного пакета, однак її зміст наразі не розкривається.

Письмову процедуру ухвалення пакета обмежень проти Росії планують розпочати цього ж дня та завершити до кінця доби. Це потрібно для того, щоби вчасно заморозити «цінову стелю» на російську нафту.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, після відходу Віктора Орбана від влади в Угорщині у ЄС не стало простіше ухвалювати санкції проти РФ: низка країн почала відкрито блокувати ініціативи заради власних економічних інтересів.

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Посли ЄС раніше намагалися узгодити 21-й пакет, однак через супротив окремих держав багато ключових обмежень пом’якшили або вилучили. Зокрема, Греція виступала проти заборони на перевезення російського СПГ через побоювання за свій флот; Австрія гальмувала процес через інтереси Raiffeisen Bank; Болгарія та Італія за підтримки Ватикану домоглися виключення патріарха РПЦ Кирила зі списку санкцій; а Франція та Італія заблокували жорсткі візові обмеження проти колишніх військових РФ.

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