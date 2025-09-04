«Посміховисько»: політолог пояснив, чому Трампа не сприймають серйозно у світі

Дональд Трамп / © Associated Press

Лідер Штатів Дональд Трамп сам себе перетворює на посміховисько, при цьому чекає, що хтось його серйозно сприйматиме. Але для цього слід показати силу.

Таку думку в етері “КИЇВ24” висловив Петро Олещук, політолог.

Трамп досі вважає, що він президент найбільшої у світі держави, який указами, тарифами може визначати всю світову політику, і всі будуть його слухатися. В реальності це вже давно не так. США давно вже не показували свої сили, і, очевидно, вже і не покажуть.

Суто економічні обмеження з боку США не завжди ефективні формується альтернативний центр сили, який втілює той самий Китай, і він здебільшого ігнорує американську позицію.

«Трамп себе і далі заганяє у своєрідне гетто, в якому він вже не може впливати на визначальні світові процеси. Він, схоже, цього просто не розуміє. Сила САША вже не сприймається як те, що існує апріорі. Для багатьох держав у світі це втрачене. Цю силу треба нагадати, інакше тебе ніхто серйозно не сприйматиме.

Натомість Трамп відмовляється від зіткнення з «віссю зла», постійно ухиляється, говорить про дружбу та поводиться як молодший партнер щодо цих держав.

«Хто буде серйозно сприймати погрози Трампа після того, як він тиснув руку міжнародному вбивці Путіну?», зазначає Олещук.

Щобільше, без жодних результатів. Якби це завершилося конкретними рішеннями чи домовленостями, це можна було б зрозуміти.

«А зараз він виходить і каже: „Ну, вони не готові“. То навіщо ти кликав його на Аляску і розстеляв перед ним червону килимову доріжку? Словом, він перетворює сам себе на посміховиська і чекає, що хтось буде його серйозно сприймати у світі», — резюмував політолог.

Раніше очільник США Дональд Трамп заявив, що прагне мирної угоди між Україною та РФ. Однак, за його словами, глава Кремля Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський «ще не готові» до переговорів.

Американський лідер запевнив, що «залишається відданим прагненню до мирної угоди між Росією та Україною». Трамп визнає, що невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між Путіним та Зеленським зростає. Але, вважає, він «щось має статися».

«Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити», — резюмував Дональд Трамп.