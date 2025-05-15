"Посміховисько": в МЗС різко відповіли на істерику "пресалкаше" Захарової

Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

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Особисті випади росіян на адресу президента Володимира Зеленського свідчать лише про одне — Москва не має серйозного наміру закінчувати війну і хоче зірвати переговори.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, натякаючи на скандальну заяву «пресалкаше» МЗС Росії Марії Захарової.

«Замість того, щоб Путін приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленським до Туреччини і провів серйозну розмову про припинення війни та відновлення миру, ми чуємо з Росії лише особисті образи українського президента. Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом», — каже Тихий.

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Також він зазначив, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС. На думку дипломата, роль представників МЗС країни-агресорки зараз полягає в тому, «щоб гавкати з Москви».

Нагадаємо, що слова президента України Володимира Зеленського про «бутафорський» склад російської делегації в Стамбулі довели до істерики речницю МЗС РФ (або як її називають в Мережі «пресалкаше») Марію Захарову. Вона ницо опустилася до особистих образ на адресу президента України і назвала Зеленського «клоуном» і «невдахою».