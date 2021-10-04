Посол Грузії в Україні дасть роз'яснення щодо затримання Саакашвілі - Залкаліані

Очільник МЗС Грузії також припустив, що під час перетину кордону Саакашвілі "порушив українське законодавство".

Новый посол Грузії у Києві Георгій Закарашвілі 4 жовтня передасть вірчі грамоти українському МЗС і надасть всі роз'яснення щодо затримання експрезидента Грузії і голови Виконавчого комітету реформ України Міхеіла Саакашвілі.

Про це грузинський міністр закордонних справ Давид Залкаліані заявив в етері Imedinews, пише "Інтерфакс-Україна".

Очільник зовнішньополітичного відомства зауважив, що всі пов'язані з Саакашвілі питання "будуть розглянуті у правовому порядку".

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"До отримання українського громадянства Саакашвілі був громадянином Грузії, де звинувачується за чотирма кримінальними справами. Нагадаю, що з колишнім керівництвом України у нас була комунікація з питання екстрадиції Саакашвілі", - вказав Залкаліані.

Він висловив переконання у тому, що жодних ускладнень в межах стратегічного партнерства між Тбілісі та Києвом через інцидент "не буде".

Очільник МЗС Грузії також припустив, що під час перетину кордону Саакашвілі "порушив українське законодавство". Своє твердження він пояснив інформацією про те, що президент Володимир Зеленський дізнався про виїзд Саакашвілі зі ЗМІ.

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"Всі наші комунікації з українськими партнерами дають підставу сказати, що це було сюрпризом і для них, - висловився Залкаліані. - Не виключено, я припускаю, що слідство, ймовірно, відповість, що було порушено українське законодавство щодо перетину кордону".

У 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії. Його також визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі, за що заочно засудили до шести років позбавлення волі.

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