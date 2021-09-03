Посол Німеччини в Україні пояснила, чому Меркель не залишилася на саміт "Кримської платформи"

У саміті взяли участь представники 46 країн та міжнародних організацій.

Посол Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен розповіла, чому канцлерка Ангела Меркель, яка приїздила до Києва 22 серпня, не залишилась 23 серпня на саміт "Кримської платформи".

Про це дипломатка розповіла в інтерв'ю ТСН.ua.

"Вона (Меркель — Авт.) дійсно вирішила, що краще бути за день до того, показати, що вона все ж таки про це знає, вона надіслала свого міністра закордонних справ (Гайко Мааса — Авт.), який, на жаль, через Афганістан не зміг приїхати. Але міністр енергетики (Петер Альтмаєр — Авт.), який є політичним другом Ангели Меркель, був присутній на "Кримській платформі", зокрема, через тему енергетики (на полях саміту була зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США – Авт.)", - пояснила Анка Фельдгузен.

Також дипломатка розповіла, про що домовилися Зеленський та Меркель, оскільки деякі назвали переговори не дуже результативними.

"Навпаки, ці розмови були набагато довшими, ніж вони б могли бути 23 серпня, в день саміту "Кримської платформи". Бо цього дня у президента (Зеленського — авт.) було дуже багато гостей, тому було дуже важливо, щоб він приділив трохи часу кожному. З Ангелою Меркель у неділю (22 серпня. — Авт.) він мав дуже довгу розмову тет-а-тет, майже годину, і ще півтори години разом із делегаціями за обідом", - додала Фельдгузен.

Нагадаємо, 22 канцлерка Німеччини зустрілася у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Меркель назвала РФ стороною конфлікту на сході України і заявила, що хоче провести зустріч в "Нормандському форматі" на рівні президентів.

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