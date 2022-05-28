Пані посол Німеччини відповіла, чи отримає Україна "Гепарди" та "Мардери"

Пані посол Німеччини Анка Фельдгузен сказала, що ФРН готова передати Україні важке озброєння, зокрема самохідні установки "Гепард".

Проте щодо постачань бронетранспортерів "Мардер", то дипломатка запевнила, що ця техніка в Німеччині вже не використовується та потребує ремонту.

Про це Фельдгузен розповіла у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 28 травня.

"Є два аспекти. Можна їх ("Гепарди" – ред.) купити напряму у виробника, але треба, щоб уряд дав дозвіл. Я думаю, що зараз процес вже пішов. Вони (постачання) вже схвалені", – сказала пані посол Німеччини.

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Вона також висловила думку, що в Берліні не гальмується рішення про передавання Україні "Мардерів", а річ зовсім в іншому.

"Ті "Мардери" стоять на стоянці вже 10 років, вони неспроможні воювати. Їх спочатку треба відремонтувати, а вже потім передавати. Я деталей не знаю, але наше рішення було остаточним – ми передамо важке озброєння. Я думаю, що це буде", – заявила Фельдгузен.

Нагадаємо, ще на початку травня Україна пропонувала Німеччині затвердити лендліз, щоб швидко отримати 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідні гаубиці та багато іншого.

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