ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

Посол пояснив, яке закінчення війни відповідає національним інтересам Польщі

Посол України у Польщі Василь Боднар наголосив, що перемога України у війні проти Росії повністю відповідає національним інтересам Варшави та є ключовою для безпеки регіону.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Польщі

Прапор Польщі / © pixabay.com

Для Польщі стратегічно важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні проти Росії. Це напряму відповідає національним інтересам країни.

Про це в етері Еспресо заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

«Польща не тільки в десятці — вона у першій трійці серед країн, без яких Україні важко вижити у цій війні. Ми зараз звикли дивитися лише на глобальний вимір — хто скільки постачає і як забезпечує Україну під час війни. Але без Польщі ці постачання були б неможливими», — пояснив він.

За словами дипломата, мільйони українців, які з перших днів війни знайшли прихисток у Польщі, приносять вагомий внесок у розвиток польської економіки, а також частково допомагають Україні.

Боднар нагадав, що Польща була однією з перших країн, яка надала Україні військову допомогу. Це дозволило відкинути російські війська від Києва та запобігти його оточенню.

«Польща — це один із ключових стратегічних партнерів, важливий логістичний хаб і близький союзник України не тільки у двосторонньому вимірі, але й у контексті ЄС і НАТО», — підкреслив він.

Дипломат додав, що перемога України у війні проти Росії відповідає національним інтересам Польщі.

«Якщо порахувати лише цифри: найбільша кількість українців — раз; друге — постачання і забезпечення для Збройних сил; третє — політичний та історичний діалог. Це також важлива тема на двосторонньому рівні. І давайте говорити чесно: у національному інтересі Польщі, щоб Україна вийшла переможцем, а не так, як бажають деякі інші партнери, що мріють про майбутні перемовини з агресором», — підсумував Боднар.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори президента США Дональда Трампа і диктатора Путіна відбуваються 15 серпня і це дуже символічно.

Ми раніше інформували, що на переговорах із США, які заплановані на Алясці, Росія хотіла б винести на обговорення питання скорочення військової присутності НАТО в Європі, зокрема у Польщі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie