Посол пояснив, яке закінчення війни відповідає національним інтересам Польщі

Прапор Польщі / © pixabay.com

Реклама

Для Польщі стратегічно важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні проти Росії. Це напряму відповідає національним інтересам країни.

Про це в етері Еспресо заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

«Польща не тільки в десятці — вона у першій трійці серед країн, без яких Україні важко вижити у цій війні. Ми зараз звикли дивитися лише на глобальний вимір — хто скільки постачає і як забезпечує Україну під час війни. Але без Польщі ці постачання були б неможливими», — пояснив він.

Реклама

За словами дипломата, мільйони українців, які з перших днів війни знайшли прихисток у Польщі, приносять вагомий внесок у розвиток польської економіки, а також частково допомагають Україні.

Боднар нагадав, що Польща була однією з перших країн, яка надала Україні військову допомогу. Це дозволило відкинути російські війська від Києва та запобігти його оточенню.

«Польща — це один із ключових стратегічних партнерів, важливий логістичний хаб і близький союзник України не тільки у двосторонньому вимірі, але й у контексті ЄС і НАТО», — підкреслив він.

Дипломат додав, що перемога України у війні проти Росії відповідає національним інтересам Польщі.

Реклама

«Якщо порахувати лише цифри: найбільша кількість українців — раз; друге — постачання і забезпечення для Збройних сил; третє — політичний та історичний діалог. Це також важлива тема на двосторонньому рівні. І давайте говорити чесно: у національному інтересі Польщі, щоб Україна вийшла переможцем, а не так, як бажають деякі інші партнери, що мріють про майбутні перемовини з агресором», — підсумував Боднар.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори президента США Дональда Трампа і диктатора Путіна відбуваються 15 серпня і це дуже символічно.

Ми раніше інформували, що на переговорах із США, які заплановані на Алясці, Росія хотіла б винести на обговорення питання скорочення військової присутності НАТО в Європі, зокрема у Польщі.