Прапор Чехії та України

Прапор Чехії та України / © фото з соцмереж

Політика
235
2 хв
Прапор Чехії та України

Посол прокоментував зняття українського прапора з парламенту Чехії

Після того, як з будівлі парламенту Чехії зняли український прапор, посол України у Празі Василь Зварич подякував чехам за солідарність і підкреслив, що росія боїться українських символів свободи.

Олена Кузьмич

Посол України у Чехії Василь Зварич відреагував на рішення зняти український прапор із будівлі чеського парламенту. Дипломат наголосив, що, попри це, підтримка українців у Чехії залишається потужною, а український прапор — символом свободи та незламності.

«Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. Росія боїться українського прапора, адже він — не просто державний символ, а прапор свободи, гідності та незламності вільних людей», — зазначив він.

Зварич подякував чеському народові за солідарність, підкресливши, що українці з глибокою повагою ставляться до державного прапора Чехії.

«Дякую всім, хто з повагою ставиться до прапора України — так само, як ми, українці, з глибокою пошаною ставимося до прапора Чехії, народу, який на власній історії пізнав біль тоталітарних загарбницьких режимів», — написав посол.

Він також наголосив, що сила міжнародної єдності — ключ до зупинки російської агресії.

«Путін має відчути силу нашої свободи та незламності — лише це змусить його зупинити війну. Україна готова до переговорів, але тільки з позиції сили та справедливості», — додав Зварич.

Посол подякував жителям Праги, які вивісили ще більше українських прапорів у відповідь на скандальне рішення.
«Слава Україні! Слава Чехії! Добро завжди перемагає зло!» — завершив він.

Нагадаємо, після зміни влади в Чехії країна може переглянути свій підхід до підтримки України. Ймовірний новий прем’єр Андрей Бабіш формує уряд, який, за попередніми заявами, може відмовитися від військової допомоги Києву.

235
