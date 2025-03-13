Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Посол РФ назвав умови, за яких Москва буде готова припинити бойові дії

Посол РФ назвав умови, за яких Москва буде готова припинити бойові дії

Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін.

Москва погодиться припинити бойові дії лише після досягнення повномасштабної угоди, яка б відповідала її інтересам.

Росія готова розглянути запропоноване США 30-денне припинення вогню в Україні, проте для повного завершення бойових дій Кремль вимагає всеосяжної угоди.

Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив посол РФ у Великій Британії Андрій Келін.

"Ми розглянемо американську пропозицію щодо припинення вогню", – зазначив дипломат.

Водночас він підкреслив, що Москва погодиться припинити бойові дії лише після досягнення повномасштабної угоди, яка б відповідала її інтересам.

За даними видання, пропозиція про тимчасове перемир’я викликала гостру реакцію серед російських військових та прокремлівських блогерів – багато хто вважає, що будь-яка пауза у бойових діях вигідна Україні.

Келін також заявив, що в Кремлі обережно ставляться до переговорів про припинення бойових дій. "Ми підходимо до цього з великою обережністю", – підкреслив він.

Нагадаємо, Володимир Путін може взяти в заручники пропозицію про припинення вогню, на яку погодилася Україна, аби отримати превентивні поступки до початку офіційних переговорів про припинення війни. Диктатор спробує виключити Київ з переговорів, щоб вести переговори лише зі США.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація