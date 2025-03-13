Посол РФ назвав умови, за яких Москва буде готова припинити бойові дії

Москва погодиться припинити бойові дії лише після досягнення повномасштабної угоди, яка б відповідала її інтересам.

Росія готова розглянути запропоноване США 30-денне припинення вогню в Україні, проте для повного завершення бойових дій Кремль вимагає всеосяжної угоди.

Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив посол РФ у Великій Британії Андрій Келін.

"Ми розглянемо американську пропозицію щодо припинення вогню", – зазначив дипломат.

Водночас він підкреслив, що Москва погодиться припинити бойові дії лише після досягнення повномасштабної угоди, яка б відповідала її інтересам.

За даними видання, пропозиція про тимчасове перемир’я викликала гостру реакцію серед російських військових та прокремлівських блогерів – багато хто вважає, що будь-яка пауза у бойових діях вигідна Україні.

Келін також заявив, що в Кремлі обережно ставляться до переговорів про припинення бойових дій. "Ми підходимо до цього з великою обережністю", – підкреслив він.

Нагадаємо, Володимир Путін може взяти в заручники пропозицію про припинення вогню, на яку погодилася Україна, аби отримати превентивні поступки до початку офіційних переговорів про припинення війни. Диктатор спробує виключити Київ з переговорів, щоб вести переговори лише зі США.