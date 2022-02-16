Посол Росії в ЄС відкинув ймовірність вторгнення РФ до України 16 лютого: "Нападу не буде"

Посол Росії в ЄС відкинув ймовірність вторгнення РФ до України 16 лютого: "Нападу не буде"

Дипломат країни-агресорки заявив, що "війни у ​​Європі рідко починаються у середу".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов категорично відкинув можливість вторгнення російських військ до України 16 лютого.

Відповідну заяву він озвучив в інтерв'ю Welt, пише німецька газета Handelsblatt.

"Я можу запевнити вас, що стосується Росії, то цієї середи нападу не буде. Жодної ескалації не буде ні наступного тижня, ні наступного місяця", - запевнив дипломат країни-агресорки, додавши, що "війни у ​​Європі рідко починаються у середу".

Чижов засудив бентежливі висловлювання щодо можливого нападу на Україну: "Коли ви висуваєте звинувачення - особливо дуже серйозні звинувачення проти Росії - ви також маєте надати докази. Інакше це наклеп".

Водночас посол РФ закликав Захід серйозно поставитися до "проблем безпеки", на які вказує Москва.

"Якщо наші партнери, нарешті, прислухаються до наших побоювань, процес деескалації не змусить на себе чекати. Це пішло б на користь усіх жителів Європи (...), а також інших народів світу", - висловився він.

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що цього тижня Росія здійснить акт агресії щодо України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вирішив запровадити в Україні нове свято - День єднання, який відзначатиметься 16 лютого. "Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання", - заявив він.

Що думають у НАТО та ЄС про заяви Росії про відведення військ

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