Посол розповів, як Мерц змінив ставлення Німеччини до членства України в НАТО

Фрідріх Мерц. / © Associated Press

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Після обрання канцлером ФРН Фрідріха Мерца у німецькій політиці відбулися вагомі зрушення стосовно перспективи вступу України до НАТО.

Таку думку висловив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю “ЄП”.

З його слів, раніше тільки ексміністерка закордонних справ Анналена Бербок "заявляла, що така можливість сприймається", а "зараз це позиція всієї коаліції". Зокрема, тепер на раді Україна-НАТО від Бероіна пролунала теза про членство України в Альянсі.

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“Їхні заяви вже йдуть трошки далі, ніж формулювання Альянсу. Або, наприклад, я зараз веду розмову з колегами в Міністерстві оборони та з оборонною індустрією про використання ними тактичних і стратегічних уроків ЗСУ для німецького Бундесверу і для НАТО. Наша ціль тут – ще більша інтеграція наша із ними", - каже Макеєв.

Дипломат каже, що "вже зараз є атмосфера, яка дозволяє говорити про набагато глибші процеси, ніж досі". Він наголошує, що канцлер Мерц особисто зараз прихильний до того, щоб Україна була членом НАТО.

"Так, є різні позиції у коаліційних партіях. Але і канцлер, і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль (обидва – християнські демократи), і дві ключові особи в соціал-демократичній партії, міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінгбайль та міністр оборони Борис Пісторіус – вони є абсолютними прихильниками, партнерами і друзями України, і я можу називати їх моїми друзями", - сказав посол.

Як повідомляв раніше Олексій Макеєв, Німеччина переходить до п’ятої фази допомоги Україні - спільного виробництва зброї між оборонними підприємствами двох країн.

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Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Європа готується охолодити відносини з Україною. Київ може залишитися без мільярдної підтримки з боку Євросоюзу, якщо продовжить відступати від антикорупційних зобов’язань.