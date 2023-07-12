Посол США в НАТО заявила, що нині важко погодити терміни вступу України до Альянсу

Джуліанна Сміт, посол США в НАТО заявила, що дуже важко узгодити терміни вступу України до альянсу, поки країна все ще перебуває у стані війни.

Про це пише CNN.

"Навіть самі українці скажуть вам, що їм потрібно проводити подальші реформи. Вони досягли значного прогресу в низці демократичних реформ і реформ сектора безпеки, але їм доведеться продовжувати працювати в цьому напрямку", - сказав Сміт.

Вона повторила Україна вже зробила позитивні кроки, які призвели до згоди НАТО спростити процес вступу, усунувши ключову перешкоду для України — вимогу щодо Плану дій щодо членства.

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На запитання про те, чи позиція України та відсутність термінів дає Росії стимул продовжувати боротьбу, Сміт підкреслила, що союзники вже взяли на себе зобов’язання щодо майбутнього України в НАТО, а також надання країні довгострокової підтримки.

«Путін припускав, коли він почав цю війну, що він може чекати нас, щоб Захід подивився в інший бік і зрештою втратив інтерес до України. А реальність така, що ми на 500-му дні цієї війни , і ніхто нікуди не йде», – сказала вона.

Сміт також сказала, що Сполучені Штати в захваті від участі президента України Володимира Зеленського на саміті та першій Раді НАТО-Україна, додавши: «я думаю, що це надсилає дуже сильний сигнал президенту Путіну».

Як повідомляли, раніше журналіст Politico Джонатан Лемайр у Twitter поінформував про можливу зустріч та переговори американського президента Джо Байдена із українським лідером Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі, Литві, 11-12 липня.

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