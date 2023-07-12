Посол США в НАТО заявила, що нині важко погодити терміни вступу України до Альянсу

Джуліанна Сміт, посол США в НАТО заявила, що дуже важко узгодити терміни вступу України до альянсу, поки країна все ще перебуває у стані війни.
Про це пише CNN.
"Навіть самі українці скажуть вам, що їм потрібно проводити подальші реформи. Вони досягли значного прогресу в низці демократичних реформ і реформ сектора безпеки, але їм доведеться продовжувати працювати в цьому напрямку", - сказав Сміт.
Вона повторила Україна вже зробила позитивні кроки, які призвели до згоди НАТО спростити процес вступу, усунувши ключову перешкоду для України — вимогу щодо Плану дій щодо членства.
На запитання про те, чи позиція України та відсутність термінів дає Росії стимул продовжувати боротьбу, Сміт підкреслила, що союзники вже взяли на себе зобов’язання щодо майбутнього України в НАТО, а також надання країні довгострокової підтримки.
«Путін припускав, коли він почав цю війну, що він може чекати нас, щоб Захід подивився в інший бік і зрештою втратив інтерес до України. А реальність така, що ми на 500-му дні цієї війни , і ніхто нікуди не йде», – сказала вона.
Сміт також сказала, що Сполучені Штати в захваті від участі президента України Володимира Зеленського на саміті та першій Раді НАТО-Україна, додавши: «я думаю, що це надсилає дуже сильний сигнал президенту Путіну».
Як повідомляли, раніше журналіст Politico Джонатан Лемайр у Twitter поінформував про можливу зустріч та переговори американського президента Джо Байдена із українським лідером Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі, Литві, 11-12 липня.
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