Посол США в НАТО зробив важливу заяву про можливі територіальні поступки України

Прапор України та Росії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Посол США в НАТО Метт Вітакер заявив, що Україна не віддасть великі території, які не були виборені на полі бою, але наголосив на важливості дипломатичних зусиль для завершення війни.

Про це він сказав в коментарі CNN, передає Clash Report.

Вітакер підкреслив, що сприймає коментарі президента Зеленського як підтвердження цього підходу. Він додав, що нинішня війна має закінчитися, аби врятувати тисячі життів.

“Спілкування обох сторін через зустріч президента Трампа на Алясці в п’ятницю з однією або обома сторонами конфлікту — це захопливо. І я думаю, що президент Трамп справді єдиний, хто може це зробити”, — сказав посол.

Він також назвав Дональда Трампа миротворцем, який нещодавно сприяв укладенню мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, врегулювавши їх багаторічний конфлікт.

Вітакер вважає, що Трамп найкраще підготовлений, щоб допомогти сторонам досягти домовленості і зупинити кровопролиття.

Раніше Зеленський завуальовано відповів Трампу про обмін територіями. Президент України поскаржився, що Україні нав’язують "обмін" територій без гарантій.

Нагадаємо, експерт Вадим Денисенко заявив, що на переговорах президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, які відбудуться 15 серпня на Алясці, головним питанням будуть не території України, які залишаться під окупацією.