Амбасадорка США в ООН заявила, що Росія взагалі не має права бути в організації

Водночас США будуть взаємодіяти з Росією з низки важливих питань порядку денного Ради Безпеки.

Росія не має права взагалі перебувати в ООН, але вона наразі є членом Радбезу організації, і США нічого не можуть з цим зробити.

Про це заявила пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Голос Америки".

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Коментуючи головування Москви у Радбезі ООН цього місяця, вона заявила, що "Росії взагалі не має бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо це змінити".

Водночас вона зазначила, що США будуть взаємодіяти з Росією з низки важливих питань порядку денного Ради Безпеки.

"Це не лише Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення своєї дезінформації, особливо коли тут буде їхній міністр закордонних справ Лавров", - заявила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що наразі нема жодних планів щодо контактів з ним.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що відсутність реакції на порушення міжнародного права Росією призведе до абсолютної втрати суб’єктності ООН як ключової організації із забезпечення миру у світі.

Крім того, ми раніше інформували, що ексдержсекретар США за президентства Дональда Трампа Майк Помпео заявив, що не налаштований оптимістично щодо ООН через присутність у ній Росії та Китаю.

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