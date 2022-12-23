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Посол США в Україні похвалила українську колегу за організацію візиту Зеленського до Америки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Посол США в Україні похвалила українську колегу за організацію візиту Зеленського до Америки

Фото: Associated Press

Дипломат назвала свою колегу сестрою.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк підкреслила роль своєї колеги Оксани Маркарової в організації візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Про це вона написала у сервісі мікроблогів Twitter. 

«Мені пощастило тісно співпрацювати з моєю колегою-послом, близьким і цінним партнером, Оксаною Маркаровою, послом України у США», - йдеться у повідомленні.

Бріджит Брінк підкреслила, що сприяння організації візиту Володимира Зеленського до США, включаючи зустріч двох очільників країн у Білому домі, свідчить про чудову командну роботу.

Візит Зеленського в США: реакція

Тим часом з'явилася реакція на візит українського президента до США. Зокрема, Іран погрожує Україні через виступ українського лідера у Конгресі. Мовляв, не сподобалося те, що президент України вкотре повідомив, що Росія вбиває українців іранськими безпілотниками. 

Також візит Зеленського до США вразив західні ЗМІ: стало відомо, що пишуть провідні видання. 

До того ж у Росії відреагували на поїздку Зеленського до Вашингтона та пригрозили ескалацією війни

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Дата публікації
Перегляди
54
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