Посол США в Україні похвалила українську колегу за організацію візиту Зеленського до Америки

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк підкреслила роль своєї колеги Оксани Маркарової в організації візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Про це вона написала у сервісі мікроблогів Twitter.

Lucky to work so closely with my sister ambassador - and close and valued partner - @OMarkarova, Ukraine’s Ambassador to the U.S. Supporting @ZelenskyyUa ’s visit to Washington, including the White House meeting between our two Presidents, was a great team effort. pic.twitter.com/coSXoi5sYy — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 22, 2022

«Мені пощастило тісно співпрацювати з моєю колегою-послом, близьким і цінним партнером, Оксаною Маркаровою, послом України у США», - йдеться у повідомленні.

Бріджит Брінк підкреслила, що сприяння організації візиту Володимира Зеленського до США, включаючи зустріч двох очільників країн у Білому домі, свідчить про чудову командну роботу.

Візит Зеленського в США: реакція

Тим часом з'явилася реакція на візит українського президента до США. Зокрема, Іран погрожує Україні через виступ українського лідера у Конгресі. Мовляв, не сподобалося те, що президент України вкотре повідомив, що Росія вбиває українців іранськими безпілотниками.

Також візит Зеленського до США вразив західні ЗМІ: стало відомо, що пишуть провідні видання.

До того ж у Росії відреагували на поїздку Зеленського до Вашингтона та пригрозили ескалацією війни.

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