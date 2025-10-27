Посол США: зустріч Трампа з лідером Китаю стане ключовою для тиску на РФ щодо війни в Україні

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Запланована зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном стане вирішальною для забезпечення співпраці Китаю щодо санкційного тиску на Росію.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News.

«Очевидно, що зустріч з президентом Сі буде вирішальною в цьому питанні. Ви знаєте, що зараз китайці купують занадто багато російської нафти та газу. Вони надають росіянам занадто багато технологій подвійного призначення, щоб ті могли продовжувати цю війну, чи то деталі для дронів, чи то інші технології, які можуть бути використані для продовження війни», — наголосив дипломат.

За його словами, Пекін наразі сприяє зусиллям Кремля, постачаючи компоненти, які можуть бути використані як у цивільному, так і у військовому секторах.

Вітакер підкреслив, що участь Китаю у міжнародному тиску на Москву може суттєво змінити ситуацію на фронті.

«Це стане важливим кроком у напрямку остаточного припинення безглуздого вбивства», — заявив він.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп раніше підтвердив, що планує порушити тему війни між Росією та Україною під час переговорів із Сі Цзіньпіном.

«Я буду з ним говорити про те, як ми можемо закінчити війну між Росією та Україною, чи то за допомогою нафти, енергії чи чогось іншого. І я думаю, що він буде дуже сприйнятливий», — зазначив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив про зниження обсягів закупівель російської нафти з боку Китаю та повну відмову Індії від імпорту.

Ми раніше інформували, що українські фахівці виявили на збитому над Україною дроні-камікадзе Шахед китайську антену супутникової навігації.