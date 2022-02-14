Посол України в Британії заявив про можливість відмови від вступу до НАТО: у МЗС та ОП відреагували

Посол України в Британії заявив про можливість відмови від вступу до НАТО: у МЗС та ОП відреагували

Слова Пристайка назвали вирваними з контексту.

Україна може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Таку заяву в ефірі BBC Radio 5 нібито зробив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі ТСН.ua зазначив, що слова українського посла про нібито відмову від членства у НАТО вирвано з контексту.

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту. Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями", - заявив речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства у НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу.

"Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", - прокоментував заяву Пристайка Олег Ніколенко.

Спростували слова посла України у Британії і в Офісі президента. "Прагнення України в НАТО та ЄС закріплені в Конституції", - заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Він також вважає, що посол у Великій Британії Вадим Пристайко має пояснити свої слова щодо можливості відмови України від наміру вступити до НАТО. "Пан посол використав слово "гнучкість". Думаю, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі, перш ніж робити якісь висновки, особливо такі гучні" , - сказав Никифоров у коментарі "УНІАН".

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live сказав: "Ми могли б (ред. - відмовитися від членства в НАТО). І це, можливо, відвернуло б кризу сьогодні. Але вже завтра ми знову лишилися б незахищеними", додавши, що курс на НАТО закріплений у нашій Конституції.