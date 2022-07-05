Посол України в Німеччині назвав абсурдними звинувачення в баналізації Голокосту

Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував історичну роль одного з лідерів ОУН Степана Бандери. Після цього посольство Ізраїлю в ФРН звинуватило українського дипломата в баналізації Голокосту.
Мельник, зокрема, сказав: "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв".
Свою заяву він зробив в інтерв’ю німецькому журналісту Тілю Юнгу.
"Це – наратив, який досі просувають росіяни. Він знаходить підтримку в Німеччині, Польщі та Ізраїлі", – додав український посол.
Відповідаючи на запитання про розправи над польським населенням, Мельник зазначив, що у вказаний період відбувалися масові вбивства як поляків, так і українців.
У посольстві Ізраїлю в Німеччині різко розкритикували висловлювання українського дипломата.
"Висловлювання українського посла – це спотворення історичних фактів, баналізація Голокосту та образа (пам'яті– ред.) тих, хто був убитий Бандерою та його прихильниками", – заявили в ізраїльській дипмісії.
Мельник назвав ці звинувачення абсурдними.
"Я рішуче відкидаю ці абсурдні звинувачення! Кожен, хто зі мною знайомий, знає: я завжди якнайрізкіше засуджував Голокост!" – написав посол України в Мережі 5 липня.
Вин додав, що "нацистський злочин періоду Шоа (геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни – ред.) – це спільна ізраїльсько-українська трагедія".
Liebe Freunde,— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) July 5, 2022
liebe jüdische Mitbürger,
diese absurden Vorwürfe weise ich ENTSCHIEDEN zurück!
Jeder, der mich kennt, weiß: immer habe ich den #Holocaust auf das Schärfste verurteilt!
Das Nazi-Verbrechen der Schoa ist eine gemeinsame Tragödie https://t.co/g0Hmbr8WhM https://t.co/69CGpza9Gq pic.twitter.com/gsaHy7l5WA
Нагадаємо, у травні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". Він повторив пропаганду, що в Україні діють нацисти, і заявив, що в Адольфа Гітлера було єврейське походження.
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