Посол України заявив, що Німеччина передасть новітню ППО, якої ще не має її власна армія

Посол України заявив, що Німеччина передасть новітню ППО, якої ще не має її власна армія

Посол України Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть державі новітній зенітно-ракетний комплекс для протиповітряної оборони, якого ще немає в самій армії ФРН.

Українська сторона працює з Німеччиною над постачаннями у короткій і середньостроковій перспективах.

Про це дипломат розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Зокрема, я сподіваюся на підтримку з боку Берліна в закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі і протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", – сказав Мельник.

"Я пишаюся тим, що мені і нашій команді вдалося подолати шалений політичний опір і в тісній закулісній взаємодії з виробником – компанією Diehl Defence – домогтися укладення контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро, причому коштом німецького уряду. За це окрема подяка канцлеру Шольцу. До речі, навіть у Бундесверу немає поки такої ППО", – зауважив посол.

Нагадаємо, нещодавно Україні отримала від Німеччини перші Panzerhaubitze2000.

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