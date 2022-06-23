Посол України заявив, що Німеччина передасть новітню ППО, якої ще не має її власна армія

Посол України Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть державі новітній зенітно-ракетний комплекс для протиповітряної оборони, якого ще немає в самій армії ФРН.
Українська сторона працює з Німеччиною над постачаннями у короткій і середньостроковій перспективах.
Про це дипломат розповів в інтерв’ю "Укрінформу".
"Зокрема, я сподіваюся на підтримку з боку Берліна в закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі і протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", – сказав Мельник.
"Я пишаюся тим, що мені і нашій команді вдалося подолати шалений політичний опір і в тісній закулісній взаємодії з виробником – компанією Diehl Defence – домогтися укладення контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро, причому коштом німецького уряду. За це окрема подяка канцлеру Шольцу. До речі, навіть у Бундесверу немає поки такої ППО", – зауважив посол.
Нагадаємо, нещодавно Україні отримала від Німеччини перші Panzerhaubitze2000.
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