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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Посол України в Польщі не виключає ризику нових блокад кордону

Ризик блокади українсько-польського кордону зберігається, особливо напередодні виборів у Польщі. Україна веде діалог, щоб запобігти ескалації

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кордон України з Польщею

Кордон України з Польщею / © Getty Images

Україна не бачить безпосередньої загрози відновлення блокад на польському кордоні, але повністю виключати таку ескалацію не можна.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю РБК-Україна, коментуючи ризики нових акцій протесту в прикордонних переходах.

“Загрози завжди є, оскільки за два з гаком роки в Польщі буде нова виборча кампанія. І політики можуть спробувати це використати”, — пояснив дипломат.

За словами Боднара, розвиток подій залежатиме насамперед від внутрішньої ситуації у Польщі. Водночас він наголосив, що Київ активно працює над тим, щоб запобігти загостренню.

“Ми діємо, щоб уникнути ескалації. Діалог між відповідними міністерствами, відомствами та структурами допомагає локалізувати проблему або зняти її з порядку денного”, — додав посол.

Він також підкреслив, що співпраця і постійний діалог залишаються найкращим шляхом до збереження добросусідських відносин між Україною та Польщею.

Що відомо про блокування кордону

Остання масштабна акція протесту на польсько-українському кордоні відбулася 13 травня 2025 року. Тоді польські перевізники перекрили рух вантажівок у пункті пропуску Ягодин–Дорогуськ.

Основною вимогою учасників протесту було обмеження доступу українських компаній до польського ринку автоперевезень. Як стверджують польські перевізники, вони не можуть конкурувати з українськими, які мають значно нижчі операційні витрати.

Блокади тривали з перервами з осені 2023 року, спричиняючи перебої в логістиці, черги на кордоні та економічні збитки для обох країн. Після низки переговорів більшість протестів було припинено, але тема залишається чутливою в польському суспільстві та політиці.

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