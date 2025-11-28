Посол України закликав Німеччину не критикувати мирний план США: що стоїть за заявою

Олексій Макєєв / © slovoidilo.ua

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв звернувся до німецьких політиків із проханням стриманіше коментувати американський план щодо припинення війни.

Про це дипломат заявив у програмі Майбріт Іллнер на телеканалі ZDF, передає Zeit.

За його словами, Києву в процесі пошуку шляхів до миру потрібні не посередники, а “союзники, які сидять з нами за столом переговорів”. Макєєв наголосив: “Я також наполегливо закликаю всіх тут, у Німеччині, не критикувати США. Ми потребуємо їхньої підтримки для досягнення миру”.

Дипломат також високо оцінив роль Німеччини у формуванні спільної європейської позиції, відзначивши лідерство канцлера Фрідріха Мерца.

Американський мирний план був частково змінений після зауважень як України, так і низки країн ЄС. Російський президент Володимир Путін заявив, що оновлений документ може стати “основою для майбутніх угод”, проте повторив свої вимоги щодо виведення українських військ із територій, на які претендує РФ.

Раніше повідомлялося, що більш-менш конструктивний раунд переговорів щодо американського «мирного плану» можливий не раніше середини січня.

Ми раніше інформували, що мирні зусилля Трампа розбилися об жорсткі вимоги Кремля й непохитність України, а Європейські союзники попереджають про небезпечну стратегію США.