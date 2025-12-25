Посол України залишив захід біля Стіни Плачу через присутність представника РФ

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Реклама

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук достроково залишив офіційний дипломатичний захід, який відбувався біля Стіни Плачу в Єрусалимі.

Про це йдеться у матеріалі ізраїльського видання Ynet.

Інцидент стався під час церемонії запалювання ханукальної свічки, організованої міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. Захід відбувався минулого четверга і був присвячений трагедії проти єврейської громади в Сіднеї, внаслідок якої загинули 15 людей.

Реклама

За інформацією видання, Корнійчук вирішив залишити подію після того, як серед присутніх помітив посла Російської Федерації в Ізраїлі Анатолія Вікторова. За словами українського дипломата, про участь представника РФ його заздалегідь не поінформували.

На церемонію запросили послів з різних країн світу, однак фактично прибули 28 дипломатів. Серед них 17 були послами, ще 11 — заступниками або керівниками дипломатичних місій. Водночас усі представники країн Європейського Союзу, за винятком посла Чехії, участі в заході не взяли.

Корнійчук не став чекати на спільне фотографування з главою МЗС Ізраїлю, на якому також був присутній російський посол, і залишив локацію ще до завершення офіційної частини.

«Вони мали б заздалегідь повідомити про присутність російського посла. Ми б не запросили представника Ізраїлю на захід з іранцями до Києва», — заявив український дипломат.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для офіційної догани через його коментарі щодо заяв прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про часті контакти з російським диктатором Путіним.

Ми раніше інформували, що тисячі українців в Ізраїлі опинилися під загрозою депортації через те, що уряд зволікає з продовженням статусу захисту для біженців.