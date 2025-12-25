ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Посол України залишив захід біля Стіни Плачу через присутність представника РФ

Український дипломат залишив офіційний захід у Єрусалимі після того, як дізнався про участь у ньому представника Росії, про що його заздалегідь не попередили.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук достроково залишив офіційний дипломатичний захід, який відбувався біля Стіни Плачу в Єрусалимі.

Про це йдеться у матеріалі ізраїльського видання Ynet.

Інцидент стався під час церемонії запалювання ханукальної свічки, організованої міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. Захід відбувався минулого четверга і був присвячений трагедії проти єврейської громади в Сіднеї, внаслідок якої загинули 15 людей.

За інформацією видання, Корнійчук вирішив залишити подію після того, як серед присутніх помітив посла Російської Федерації в Ізраїлі Анатолія Вікторова. За словами українського дипломата, про участь представника РФ його заздалегідь не поінформували.

На церемонію запросили послів з різних країн світу, однак фактично прибули 28 дипломатів. Серед них 17 були послами, ще 11 — заступниками або керівниками дипломатичних місій. Водночас усі представники країн Європейського Союзу, за винятком посла Чехії, участі в заході не взяли.

Корнійчук не став чекати на спільне фотографування з главою МЗС Ізраїлю, на якому також був присутній російський посол, і залишив локацію ще до завершення офіційної частини.

«Вони мали б заздалегідь повідомити про присутність російського посла. Ми б не запросили представника Ізраїлю на захід з іранцями до Києва», — заявив український дипломат.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для офіційної догани через його коментарі щодо заяв прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про часті контакти з російським диктатором Путіним.

Ми раніше інформували, що тисячі українців в Ізраїлі опинилися під загрозою депортації через те, що уряд зволікає з продовженням статусу захисту для біженців.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie