Посол в ЄС: Україна має пояснювати країнам Африки та Азії як Росія винна у продовольчій кризі у світі

Посол в ЄС: Україна має пояснювати країнам Африки та Азії як Росія винна у продовольчій кризі у світі

Україні доводиться пояснювати країнам Африки та Азії причин продовольчої кризи через роль Росії та зусилля її пропаганди.

Російська пропаганда витягує з контексту моменти щодо ситуації з продовольством і прив’язує запроваджені проти неї санкції до продовольчої кризи.

Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, - пише Укрінформ.

«РФ намагається й далі накачувати своїм пропагандистським ресурсом усі можливі канали. Нам треба діяти асиметрично і шукати шляхи впливу і на російське населення, але що важливіше – впроваджувати свій коректний наратив в ЄС і що дуже важливо, у країнах Африки та Азії, тому що зараз російські зусилля спрямовані саме туди, щоб у контексті близької продовольчої кризи звинувачувати в цьому Україну, країни Заходу, НАТО – кого завгодно», - пояснив Ченцов.

«Відповідно, нам потрібно чітко й комплексно пояснювати причину того, що відбувається, а вона проста – це дії рф, і не лише блокада зерна у наших портах, а й обстріли сховищ, як було днями у Миколаєві. Тобто росія – це держава-терорист, яка здійснює терор не лише проти України, а й проти інших країн світу», - пояснив посол України в ЄС.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що Туреччина може стати посередником у розблокуванні портів для вивезення зерна.

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