Посол відповів, коли може відбутися зустріч Зеленського з Навроцьким

Кароль Навроцький / © Associated Press

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький можуть зустрітися вже найближчими тижнями.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в етері RMF FM.

«Ми розмовляли з канцелярією президента, нам сказали, що після засідання ООН буде візит Навроцького в Україну, і зараз ми готуємося до цього», — розповів Боднар, висловивши сподівання, що зустріч відбудеться вже найближчим часом.

За словами дипломата, Україна очікує отримати графік візиту польського президента «найближчими днями», однак точні дати поки що не визначені.

Посол зазначив, що основною темою переговорів Зеленського й Навроцького стане безпекова співпраця між двома державами.

«Польща зараз також перебуває під загрозою з боку Росії — і це не лише дрони. Йдеться і про дезінформацію, і про вплив різних країн ЄС, і про ситуацію в Балтійському морі. Є багато питань, які потрібно узгодити, а також посилити нашу спільну оборону, яка має багато потенціалу», — наголосив Боднар.

Раніше повідомлялося, що Польща працює над врегулюванням правового статусу громадян України після вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Польщі чітко заявив, що Варшава не видаватиме Німеччині українця, якого підозрють у причетності до підриву «Північного потоку-2».