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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Погрози Росії дипломатам: посольства країн ЄС у Києві дали відповідь

Усі посольства країн ЄС залишаються працювати у Києві попри погрози Росії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Катаріна Матернова

Катаріна Матернова / © Getty Images

Представництво Європейського Союзу залишається в Києві, попри погрози Росії завдавати нових масованих ударів по Україні, зокрема по її столиці.

Про це заявила посолка ЄС Катаріна Матернова.

«Росія має послання до іноземних дипломатів у Києві: їдьте геть або ризикуйте життям. Наша відповідь: ми залишаємося. Представництво ЄС залишається. Погрози на нашу адресу не зупинять підтримку України з боку Європи. Вони лише нагадують нам, чому ця підтримка важлива», — написала Матернова у соцмережі X 4 жовтня.

Напередодні Міністерство закордонних справ Росії застерегло іноземних громадян і дипломатичний персонал від перебування в Україні, зокрема в Києві, заявивши, що по місту будуть завдані нові «масовані удари», нібито у відповідь на українські атаки по російських військових об’єктах.

Сьогодні у Міноборони Росії попередили, що удари по військовим та воєнно-промислових об’єктах України, а також пов’язаній з ними інфраструктурі будуть посилені.

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