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Посольство США в Києві повернулося до роботи після попереджень про атаку

Посольство США в Києві повернулося до роботи після попереджень про атаку

Американцям радять не нехтувати повітряною тривогою / Фото: Pexels

Посольство продовжуватиме інформувати про ситуацію.

Посольство США в Києві тимчасово змінило режим роботи 20 листопада через повідомлення про високоймовірну повітряну атаку.

Про це йдеться на сайті посольства. 

Посольство залишається відкритим і продовжує працювати.

Рекомендуємо всім громадянам США дотримуватися інструкцій місцевої влади у разі оголошення повітряної тривоги та негайно шукати укриття після отримання відповідного попередження.

Посольство продовжуватиме інформувати про ситуацію на офіційних сторінках Посольства США у соціальних мережах.

Нагадаємо, посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві тимчасово призупинили роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку по Україні цього дня. На цю інформацію відреагували в РНБО України та у Кремлі.

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