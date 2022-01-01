Посольство Ізраїлю засудило смолоскипний хід на честь Степана Бандери

В Ізраїлі заявили про нібито антисемітські прояви під час маршу.

Посольство Ізраїлю в Україні засудило смолоскипний хід на честь дня народження Степана Бандери.

Про це йдеться у повідомленні посольства Ізраїлю в Twitter.

"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році", - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році. — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) January 1, 2022

Нагадаємо:

Увечері 1 січня в Києві стартував смолоскипний хід на честь 113-річчя від дня народження одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, лідера ОУН Степана Бандери .

. День народження Степана Бандери відзначили і в інших українських містах.

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